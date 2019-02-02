Нападник Зорі Рафаель Да Сілва офіційно перейшов у Слован на правах оренди

Форвард Зорі Рафаель Да Сілва продовжить кар’єру у чемпіонаті Словаччини.

Луганська Зоря віддала бразильського форварда Рафаеля Да Сілву в оренду у братиславський Слован, про це повідомив офіційний сайт луганців.

Терміни орендної угоди не розголошуються, проте зазначається, що у клубу зі Словаччини буде право викупу футболіста після закінчення терміну оренди.

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Нагадаємо, 23-річний форвард перейшов у Зорю влітку 2018-го року на правах вільного агента. У поточному сезоні на рахунку нападника 15 матчів за українську команду в усіх турнірах, де футболіст забив 4 голи.

Слід зауважити, що Слован є лідером чемпіонату Словаччини, команда випереджає найближчого конкурента на 8 очок.

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