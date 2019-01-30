Будківський: Радий, що права на мене Шахтар передав Зорі

Форвард Зорі Пилип Будківський розповів, чому вирішив повернутися у луганський клуб.

"В Сошо я довгий час не грав, і голів із зрозумілих причин не було. Ось і захотілося повернутися на батьківщину, щоб реанімуватися. Поговорив з агентом, почалося спілкування з Юрієм Вернидубом і Сергієм Рафаїловим. Я був дуже зацікавлений в переході в Зорю, на щастя, все зрослося.

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В Європі існували проблеми з адаптацією, ніякої допомоги після мого працевлаштування чекати не доводилося. Адже в чужій країні і новому клубі у легіонера виникає багато різних нюансів. На щастя, все вже позаду. Хотілося б скоріше перегорнути ті сторінки і почати в Зорі все з чистого аркуша. Прагну повторити те, що було в період мого колишнього виступу в цьому клубі.

Контракт підписаний на два з половиною роки. Угода діє на повноцінній основі – права на мене від Шахтаря повністю перейшли до Зорі. Радий, що так сталося. Давно хотів, щоб в моїй кар'єрі сталися зміни", – розповів Будківський порталу Спорт-Експрес.

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