Масато Кудо, форвард японського клубу Тегевадзаро Міязакі, який виступає у місцевій третій лізі, помер у віці 32-х років, повідомляє прес-служба.

Помер один з творців сучасного Вільяреала – за 30 років пройшов шлях від другого дивізіону до перемог у єврокубках

Колишній нападник збірної Японії був госпіталізований із діагнозом гідроцефалія на початку жовтня. Гравець перебував у реанімації після операції на головному мозку.

Нагадаємо, Кудо з 2009 до 2015 роки виступав за Касіву Рейсол, після чого грав за канадський Ванкувер та австралійський Брісбен Роар. Разом зі збірною Японії форвард став переможцем Кубка Східної Азії та бронзовим призером Азійських ігор.

"Золотий м'яч-2022": Бензема на вершині, Шевченко у ролі амбасадора України і три нагороди для Барселони