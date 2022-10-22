Масато Кудо, форвард японского клуба Тегевадзаро Миязаки, выступающего в местной третьей лиге, скончался в возрасте 32-х лет, сообщает пресс-служба.

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Бывший нападающий сборной Японии был госпитализирован с диагнозом гидроцефалия в начале октября. Игрок находился в реанимации после операции на головном мозге.

Напомним, Кудо с 2009 по 2015 годы выступал за Касиву Рейсол, после чего играл за канадский Ванкувер и австралийский Брисбен Роар. Вместе со сборной Японии форвард стал победителем Кубка Восточной Азии и бронзовым призером Азиатских игр.

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