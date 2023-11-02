Нападник Металіста 1925 Андрій Борячук став батьком, повідомляє прес-служба харківського клубу.

Нападник Шахтаря одружився – романтичні фото

Його дружина Катерина подарувала футболісту донечку. До слова, чоловіком та дружиною пара стала 21 грудня 2022 року.

Нагадаємо, Борячук – вихованець Шахтаря, за який виступав з 2016 по 2023 року. У вересні він у статусі вільного агента перейшов у Металіст 1925 (раніше виступав за "жовто-синіх" на правах оренди). У поточному сезоні 27-річний форвард зіграв за харків'ян у 5 поєдинках у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. За збірну України відіграв 2 матчі.

"Носилися з цими бронежилетами Кварцяного, як сайгаки": пенальті від Баллака, 1:7 від Динамо, Вацко-футболіст