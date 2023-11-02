Нападающий Металлиста 1925 Андрей Борячук стал отцом, сообщает пресс-служба харьковского клуба.

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Его жена Екатерина подарила футболисту дочь. К слову, мужем и женой пара стала 21 декабря 2022 года.

Напомним, Борячук – воспитанник Шахтера, за который выступал с 2016 по 2023 гг. В сентябре он в статусе свободного агента перешел в Металлист 1925 (ранее выступал за "желто-синих" на правах аренды). В текущем сезоне 27-летний форвард сыграл за харьковчан в 5 поединках во всех турнирах, в которых забил 1 гол. За сборную Украины отыграл 2 матча.

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