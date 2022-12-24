Форвард Металіста 1925 Андрій Борячук, права на якого належать Шахтарю, покінчив з холостяцьким життям.

Андрій та Катерина Борячуки офіційно стали чоловіком та дружиною, про що свідчить пост нападника в Instagram.

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Радісна подія відбулась 21 грудня. З весіллям молодят вже привітав нинішній клуб Борячука – Металіст 1925.

Зауважимо, що Андрій Борячук зіграв у 8 поєдинках за Металіст 1925, в яких забив 3 голи. По завершенні сезону нападник має повернутись до Шахтаря після завершення орендної угоди.

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