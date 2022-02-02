Новачками закарпатців стали Олександр Бандура та Юрій Коломоєць, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Попередньою командою 35-річного голкіпера був Рух, з яким він розірвав контракт. Також Бандура має досвід виступів у Кримтеплиці, Таврії, Металурзі Д, Сталі, Вересі і Львові. Коломоєць нещодавно попрощався з Поліссям. 31-річний нападник захищав кольори Гірника, Олександрії, Ворскли, МТК, Левадії, Істіклола та Волині. В листопаді 2017-го навіть отримував виклик до лав збірної України та провів один матч.

Нагадаємо, Минай пішов на зимову паузу на п'ятнадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 10 очок. У другій частині сезону вивести закарпатців з затяжної кризи спробує Володимир Шаран, який замінив Ігоря Леонова.

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