Ветеран перебрався до Сан-Паулу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Із "триколірними" Едер підписав контракт до кінця 2022 року. До команди Ернана Креспо він перейшов у статусі вільного агента, оскільки китайський Цзянсу Сунін опинився на межі зникнення і відпустив своїх зірок безкоштовно. Едер виріс у Бразилії, але ім'я собі зробив на Апеннінах і навіть став оріунді – гравцем італійського походження, який зіграв за національну команду (26 матчів, 6 голів). Зі "Скуадра Адзуррою" форвард дійшов до 1/4 фіналу Євро-2016.

Едер також захищав кольори бразильської Крісіуми, італійських Емполі, Фрозіноне, Брешії, Чезени, Сампдорії, Інтера. У сезоні-2020 він провів 20 поєдинків за Цзянсу Сунін у китайській Суперлізі, в яких забив 9 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

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