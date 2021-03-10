Влада штату Ріо-де-Жанейро ухвалила законопроект про перейменування легендарної Маракани, повідомляє СNN.

Тернопільський стадіон перейменували на честь Шухевича: арена прийме фінал Кубка України

Саме на цій арені Пеле забив тисячний гол у своїй кар'єрі – 19 листопада 1969 року з пенальті вразив ворота Васко да Гами. Очікується, що повна назва стадіону виглядатиме так: "Едсон Арантес ду Насіменту – Король Пеле". Щоправда, далеко не всі місцеві фанати в захваті від можливої змін. Населення штату Ріо-де-Жанейро звикло до культової назви Маракана і не хоче прославляти чужинця – Пеле народився у штаті Мінас-Жерайс, а футбольну славу йому подарував Сан-Паулу.

Нагадаємо, саме Маракана приймала фінал чемпіонату світу 2014 року. Зараз арена вміщує 78 838 осіб.

“Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили