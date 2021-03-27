Ветеран перебрался в Сан-Паулу, сообщает официальный сайт клуба.

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С "трехцветными" Эдер подписал контракт до конца 2022 года. В команду Эрнана Креспо он перешел в статусе свободного агента, поскольку китайский Цзянсу Сунин оказался на грани исчезновения и отпустил своих звезд бесплатно. Эдер вырос в Бразилии, но имя себе сделал на Апеннинах и даже стал ориунди – игроком итальянского происхождения, сыгравшим за национальную команду (26 матчей, 6 голов). Со "Скуадрой Адзуррой" форвард дошел до 1/4 финала Евро-2016.

Эдер также защищал цвета бразильской Крисиумы, итальянских Эмполи, Фрозиноне, Брешии, Чезены, Сампдории, Интера. В сезоне-2020 он провел 20 поединков за Цзянсу Сунин в китайской Суперлиге, в которых забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач.

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