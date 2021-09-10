Феррейра підписав попередній контракт з Коло-Коло, повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло у своєму Instagram.

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Аргентинець вже наступного тижня має пройти медичне обстеження, після чого стане повноцінним гравцем чилійського клубу. Контракт Факундо з Коло-Коло розрахований до червня 2022 року.

Екс-нападник Шахтаря взимку минулого року перебрався до Сельти, зіграв у 13 матчах та забив 1 гол. Феррейра виступав за "гірників" з 2013 по 2018 роки з перервою на оренду в Ньюкасл.

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