Попри традиційну істерику про те, що "все пропало", ми зберігаємо віру в головну команду. "Синьо-жовті" цілком здатні посісти 2 місце та перейти у фазу стикових матчів. Все-таки це Україна вийшла з групи у відборі ЧС-2014 за схожих обставин, фінішним ривком обійшовши своїх конкурентів. Тоді, до слова, ми теж почали з нічиєї проти фаворита, а по ходу групового етапу змінився тренер. І також зіграли внічию з 5 командою групи, але хоча б потім вимучили домашню перемогу над Молдовою.

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І це все-таки наша збірна дивом вийшла у плей-офф фінальної частини Євро-2020, коли вже всі її поховали, а вона тільки "обрала" собі ледь не єдиного суперника, якого могла пройти. І це все-таки Україна не програла жодного матчу за умовне перше коло, хоча й від цього зовсім не радісно, адже двічі зіграли з казахами, а головний конкурент ще попереду. Зараз же з надією згадуємо, як били Фінляндію у попередньому відборі на Чемпіонат світу. Чи як успішно граємо проти балканців, коли нам дуже і дуже потрібен результат, а над головою висить Дамоклів меч. Македонія, Албанія, Сербія, Чорногорія – та навіть прокляття Словенії вдалося згодом подолати і вийти на Євро-2016. Та й з Францією наші хлопці двічі скатали нічию у 1999-му (одну з них рівно 22 роки тому, 4 вересня в Києві 0:0), чому б не повторити!

Звісно, кожне очко зараз на вагу золота, але якраз матчі з головним фаворитом можна винести за дужки. В ідеалі нам потрібно перемогти французів, чинних чемпіонів світу. Однак і поразка зовсім не виведе нас з боротьби за друге місце. Боснійці, граючи в більшості, урвали лише 1 бал у двох матчах з командою Дешама. Не думаю, що фіни спроможуться на щось більше. У нас цей пункт також уже в активі. Тож хоч тут не провалюємося.

І боснійці, і фіни випереджають Україну за втраченими очками, хоча в таблиці наразі відстають на 2 бали. Скандинави вже у суботу, 4 вересня, мають всі шанси нас обігнати, якщо переможуть вдома Казахстан. Не варто сподіватися, що конкуренти українців повторять помилки підопічних Шевченка і Петракова. Давайте зразу дораховувати їм по 6 очок. Відповідно після 5 зіграних матчів умовно спрогнозуємо такий розклад: Фінляндія та Боснія і Герцеговина наберуть по 8 очок, Україна – 4. Але! Залишаються ще 4 особисті зустрічі між трьома збірними.

У фінів попереду дві дуелі з французами, тому в них теоретично шанси найменші. Якщо збірна Петракова зможе тричі обіграти головних суперників, у неї буде 13 балів – схоже, це наш максимум, на який можемо сподіватися. Реалістично? Так. Але й фантастично, зважаючи, що у групі D відразу 4 з 5 матчів між квартетом фаворитів завершувалися нічийним підсумком. Тут також потрібно сподіватися, що Франція не подарує фінам більше, ніж 1 бал. За такого розкладу суомі не врятує навіть перемога над Джеко і компанією.

Після нічиєї у Страсбурзі могло б здатися, що найважче буде з боснійцями. Однак їх теж останнім часом лихоманить дай Боже. Команда Петева не перемагає 14 матчів поспіль, останній успіх датується 2019 роком. Боснійці не змогли забити навіть у ворота Коста-Ріки, Ірану, Чорногорії. З іншого боку і пропускають не дуже багато. Засушили гру з такими командами, як Франція чи Нідерланди. Словом, можуть "дракони" і з казахами намучитися, але здатні й Україні не програти мінімум один раз.

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Найбільш імовірно, що все буде в руках команди Петракова навіть в разі поразки від Франції, з якою все ж бажано теж за нічию зачепитися – додаткова підстраховка на випадок сенсацій. Адже фіни теоретично можуть обіграти не тільки казахів і боснійців, а й чемпіонів світу, тоді в них буде 14 очок. Наразі такий розклад видається з розряду фантастики. Шокована ситуацією з Еріксеном Данія – єдина, кого суомі перемогли за 2021 рік (а це добрих 9 матчів).

Не дивно, що спортивні аналітики із Gracenote, які передбачили успіх України після фіаско на груповому етапі Євро-2020, знову вірять у наших хлопців. На те, що команда Петракова вийде у плей-офф кваліфікації, дають 36%. Шанси Фінляндії посісти друге місце оцінюють у 31%, Боснії і Герцеговині відводять лише 23%. Та й загалом у поїздку України на ЧС-2022 в Катар вірять більше (13%), ніж у вояж Фінляндії (11%) чи Боснії і Герцеговини (6%).

Насамкінець додамо, що у разі виходу до плей-офф Європейської кваліфікації наша збірна має шанси зустрітися з такими командами, які зараз посідають другі місця у своїх групах, як: Сербія, Швейцарія, Чехія (за втраченими очками Уельс), Ізраїль (Австрія відстає лише за різницею голів), Польща (Угорщина також зовсім близько), Нідерланди, Німеччина та Іспанія (теоретично може поступитися ще й другою сходинкою Греції).

Непрохідними опонентами можна вважати хіба що останні 3 команди. Утім, німці радше за все обійдуть Вірменію, а нідерландці цілком здатні як перегнати Туреччину, так і поступитися Норвегії з Холандом і Едегором. Водночас з Росією нас мали б розвести по різних парах, хоча та ще може випередити Хорватію і відправити її у список потенційних суперників. За оцінками Gracenote, Україна замикає прохідні топ-10 збірних, які мають найбільше шансів зіграти у стикових матчах.