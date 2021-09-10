Экс-форвард Шахтера близок к возвращению в Южную Америку
Бывший нападающий Шахтера Факундо Феррейра нашел неожиданный вариант продолжения карьеры.
Феррейра подписал предварительный контракт с Коло-Коло, сообщает журналист Сезар Луис Мерло в своем Instagram.
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Аргентинец уже на следующей неделе пройти медицинское обследование, после чего станет полноценным игроком чилийского клуба. Контракт Факундо с Коло-Коло рассчитан до июня 2022 года.
Экс-нападающий Шахтера зимой прошлого года перебрался в Сельту, сыграл в 13 матчах и забил 1 гол, а по окончании нынешнего сезона стал свободным агентом. Феррейра выступал за "горняков" с 2013 по 2018 годы с перерывом на аренду в Ньюкасл.
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