"Ніхто не знає справжньої історії, чому так сталося. Все виглядає, немов я вважав за краще поїхати в Китай за грошима, а не грати у Прем'єр-лізі! Саме так це підноситься, хоча АПЛ – найкращий чемпіонат у світі.

Алекс Тейшейра забив класний дебютний гол після повернення в Європу і приніс перемогу Бешикташу

Ліверпуль і Шахтар не змогли дійти згоди. Шахтар продовжував збільшувати суму. Я був розчарований. В останній день я отримав неймовірну пропозицію з Китаю. Я прийняв її через свою родину і своє майбутнє. Я не відмовився від Прем'єр-ліги через гроші, тому що це була моя мрія. Я вперше говорю про це. Тому що хочу жити і ні від кого не залежати. Мені це подобається. Про все це раніше знали тільки мої близькі друзі", – цитує Тейшейру CNN Turk.

Влітку 31-річний бразилець підписав контракт з Бешикташем та вже встиг зіграти два матчі турецької першості та відзначитись голом.

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