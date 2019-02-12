Динамо може підписати молодого екс-форварда ПСЖ

Юний нападник Ніколоз Кутателадзе приїхав на перегляд у київський клуб.

Як повідомляє прес-служба Динамо, до Києва на перегляд у київський клуб приїхав 17-річний грузин Ніколоз Кутателадзе. Він вже встиг взяти участь у матчі молодіжного складу команди проти казахського Тобола, який завершився перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:1.

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Зазначимо, Кутателадзе, який виступає на позиції форварда, вже у 15 років потрапив до ПСЖ, де виступав у команді U-17.

Юнак почав займатися футболом у рідній Грузії, однак талановитого гравця швидко помітили, і незабаром він опинився у Спарті. У Чехії Кутателадзе затримався на два роки. Після цього у нього розпочався французький етап розвитку кар'єри: cпершу він опинився у академії Лілля, а згодом був запрошений до ПСЖ.

У листопаді 2018 року, Ніколоз перейшов у Анжи, де, вочевидь, надовго не затримався. До слова, у 2016 році сам Кутателадзе розповів, що ним цікавилося Динамо.

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