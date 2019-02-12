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Экс-форвард ПСЖ Кутателадзе стал игроком Динамо, – Transfermarkt

12 февраля 23:19 1162 Читати українською
Экс-форвард ПСЖ Кутателадзе стал игроком Динамо, – Transfermarkt
Николоз Кутателадзе / фото из соцсетей

17-летний грузинский нападающий продолжит карьеру в киевском клубе.

Как ранее сообщалось, в Киев на просмотр в киевский клуб приехал Николоз Кутателадзе. Он уже успел принять участие в матче молодежного состава команды против казахского Тобола, который завершился победой "бело-синих" со счетом 2:1.

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Авторитетный портал Transfermarkt, Динамо подписало контракт с Кутателадзе. Отметим, Николоз, выступающий на позиции форварда, уже в 15 лет попал в ПСЖ, где выступал в команде U-17.

В ноябре 2018 года, Николоз перешел в Анжи, однако вскоре он покинул команду из-за запрета российскому клубу на регистрацию игроков. К слову, в 2016 году сам Кутателадзе рассказал, что им интересовалось Динамо.

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