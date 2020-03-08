Екс-форвард Металіста Радченко продовжить кар’єру в європейському чемпіонаті

Талановитий вихованець Мирона Маркевича спробує врятувати свою футбольну кар’єру.

Колишній нападник харківського Металіста Артем Радченко став гравцем Єлгави, повідомляє портал Transfermarkt.

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25-річний футболіст перейшов до латвійського клубу як вільний агент. З жовтня 2019 року гравець залишався без клубу, після того як покинув першоліговий Миколаїв.

Нагадаємо, Радченко – вихованець харківського футболу. Професіональну кар’єру футболіста розпочав у Металісті у 2011 році. Також встиг пограти у Говерлі, могильовському Дніпрі та хорватському Хайдуці, який покинув зі скандалом. Transfermarkt оцінює гравця у 125 тисяч євро.

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