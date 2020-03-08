toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОЛОС - ШАХТАР ЮВЕНТУС - ІНТЕР

Екс-форвард Металіста Радченко продовжить кар’єру в європейському чемпіонаті

15:47 380 Читать на русском
Екс-форвард Металіста Радченко продовжить кар’єру в європейському чемпіонаті
Артем Радченко / Фото з відкритих джерел

Талановитий вихованець Мирона Маркевича спробує врятувати свою футбольну кар’єру.

Колишній нападник харківського Металіста Артем Радченко став гравцем Єлгави, повідомляє портал Transfermarkt.

Дем’яненко підписав у Нітру першого українця

25-річний футболіст перейшов до латвійського клубу як вільний агент. З жовтня 2019 року гравець залишався без клубу, після того як покинув першоліговий Миколаїв.

Нагадаємо, Радченко – вихованець харківського футболу. Професіональну кар’єру футболіста розпочав у Металісті у 2011 році. Також встиг пограти у Говерлі, могильовському Дніпрі та хорватському Хайдуці, який покинув зі скандалом. Transfermarkt оцінює гравця у 125 тисяч євро.

Лунін, Андрієвський, Радченко та ще 11 найбільших талантів Металіста – де вони зараз і хто знищив свою кар'єру

blog_ava
Міністр спорту Італії ледь не зірвав Серію А – чиновник зупинив гравців, які вже були готові розпочати матч
14:30
2544
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Світ Артем Радченко Артем Радченко Єлгава Єлгава
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
хв
Колос
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук