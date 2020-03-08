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Экс-форвард Металлиста Радченко продолжит карьеру в европейском чемпионате

15:47 34 Читати українською
Экс-форвард Металлиста Радченко продолжит карьеру в европейском чемпионате
Артем Радченко / Фото из открытых источников

Талантливый воспитанник Мирона Маркевича попытается спасти свою футбольную карьеру.

Бывший нападающий харьковского Металлиста Артем Радченко стал игроком Елгавы, сообщает портал Transfermarkt.

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25-летний футболист перешел в латвийский клуб в качестве свободного агента. С октября 2019 года игрок оставался без клуба, после того как покинул перволиговый Николаев.

Напомним, Радченко – воспитанник харьковского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в Металлисте в 2011 году. Также успел поиграть в Говерле, могилевском Днепре и хорватском Хайдуке, который покинул со скандалом. Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро.

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