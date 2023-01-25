Захисник Динамо Денис Кузик може продовжити кар'єру у Льовові, повідомляє Спортивка.

Колос попрощався з двома гравцями

20-річного футболіста пов'язували з переходом у Зорю, однак, за інформацією джерела, у команди Олега Дулуба більше шансів підписати оборонця. Розглядається як повноцінний трансфер, так і оренда гравця.

Нагадаємо, Кузик – вихованець Динамо. В УПЛ дебютував у складі Чорноморця, за який виступав в оренді у першій половині сезону 2021/22. Минулий рік провів у складі Колоса. У поточному розіграші чемпіонату зіграв за "хліборобів" у 4 матчах. Контракт Ореста з Динамо чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

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