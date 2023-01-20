Назарій Нич та Віталій Бойко більше не є гравцями Львова, повідомляє офіційна Facebook-сторінка клубу.

Металіст 1925 попрощався з двома гравцями

Нич приєднався до команди ще в сезоні 2019/20, загалом відіграв за "синьо-золотих левів" 69 матчів та відзначився 6 голами. Бойко зіграв 13 поєдинків після переходу влітку минулого року, записавши до свого активу гол та 2 результативні передачі.

Зауважимо, що Львів наразі посідає останнє місце в чемпіонаті України, набравши 9 очок після 14 зіграних матчів.

"У Йовічевіча специфічний погляд на футбол": грузин, який збирав вилучення у Карпатах і підтримав Україну на Кіпрі