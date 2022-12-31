Форвард Кадіса Лукас Перес продовжить кар'єру у Депортіво, повідомляє офіційний сайт команди з Ла-Коруньї.

Яремчук і Соболь офіційно отримали нового тренера – Брюгге очолив чемпіон Англії

34-річний нападник підписав з клубом, в якому провів найбільше матчів у своїй кар'єрі, контракт на 1,5 року. За "біло-голубих" він виступатиме під номером 7.

Нагадаємо, Перес – вихованець мадридського Атлетіко. В Іспанії встиг пограти за Райо Вальєкано, Депортіво, Алавес, Ельче та Кадіс. В Англії бігав у футболках Арсенала і Вест Хема, а українським уболівальникам відомий виступами за Карпати і Динамо. У поточному сезоні він провів за Кадіс 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи.

Нагадаємо, Депортіво нині виступає у третьому за силою іспанському дивізіоні і після 17-ти турів йде у турнірній таблиці четвертим, відстаючи від лідера на 4 очки.

Місце для Шевченка, крах піренейців і захисника кривавого режиму: 10 тренерів, які залишилися без роботи після ЧС-2022