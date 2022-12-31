Новим головним тренером Брюгге став Скотт Паркер, повідомляє офіційний сайт "чорно-синіх".

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Терміни контракту та подробиці угоди не повідомляються. 42-річний фахівець замінив на посаді Карла Хуфкенса, якого було звільнено через незадовільні результати команди.

Нагадаємо, Паркер у якості футболіста виступав за Чарльтон, Норвіч, Челсі (виграв АПЛ), Ньюкасл, Вест Хем, Тоттенхем, Фулхем і був капітаном збірної Англії. Свою тренерську кар'єру він розпочав тренером молодіжної команди Тоттенхема, а згодом увійшов до тренерського штабу Фулхема. З 2019 по 2021 був головним у таборі "котеджерів". Останнім його клубом був Борнмут. Представлення Паркера відбудеться наступного тижня.

До слова, Брюгге після 18-ти турів йде у чемпіонаті Бельгії четвертим, відстаючи від лідера на 12 очок.

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