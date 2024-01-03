Бывший нападающий Динамо Владислав Кулач больше не будет выступать в составе азербайджанской Зиры.

Кулач покинул азербайджанскую Зиру, о чем сообщает Transfermarkt. Интересно, что клуб не сообщал об уходе форварда.

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Таким образом, Владислав стал свободным агентом, а его контракт был рассчитан на 1,5 года (перешел в Зиру в январе прошлого года).

В текущем сезоне Кулач провел 16 матчей за Зиру, в которых отметился 1 голом.

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