Экс-форвард Динамо остался без клуба
3 января 21:06 - Читати українською
Бывший нападающий Динамо Владислав Кулач больше не будет выступать в составе азербайджанской Зиры.
Кулач покинул азербайджанскую Зиру, о чем сообщает Transfermarkt. Интересно, что клуб не сообщал об уходе форварда.
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Таким образом, Владислав стал свободным агентом, а его контракт был рассчитан на 1,5 года (перешел в Зиру в январе прошлого года).
В текущем сезоне Кулач провел 16 матчей за Зиру, в которых отметился 1 голом.
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