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Екс-форвард Динамо Верпаковскіс став на захист Хацкевича

22:10 623 Читать на русском
Екс-форвард Динамо Верпаковскіс став на захист Хацкевича
Маріс Верпаковскіс / соцмережі

Колишній бомбардир київського Динамо Маріс Верпаковскіс прокоментував роботу Олександра Хацкевича.

"Мені здалеку здається, що Хацкевич продовжує динамівські традиції. Він ставить молодих хлопців зі школи і академії. Важкі часи, адже немає грошей на дорогих легіонерів. Але все одно, він виконує великий обсяг роботи.

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З Шахтарем важко боротися, адже там дорожчі легіонери. Але він гідно справляється зі своєю роботою. Я думаю, що в цьому році Динамо має ще краще заявити про себе. Тренер залишився, вже всі знають його вимоги, і я думаю, що буде серйозна конкуренція за золото", – цитує Верпаковскіса Sport Arena.

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Теги
Динамо Динамо Маріс Верпаковскіс Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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