Екс-форвард Динамо Верпаковскіс став на захист Хацкевича

Колишній бомбардир київського Динамо Маріс Верпаковскіс прокоментував роботу Олександра Хацкевича.

"Мені здалеку здається, що Хацкевич продовжує динамівські традиції. Він ставить молодих хлопців зі школи і академії. Важкі часи, адже немає грошей на дорогих легіонерів. Але все одно, він виконує великий обсяг роботи.

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З Шахтарем важко боротися, адже там дорожчі легіонери. Але він гідно справляється зі своєю роботою. Я думаю, що в цьому році Динамо має ще краще заявити про себе. Тренер залишився, вже всі знають його вимоги, і я думаю, що буде серйозна конкуренція за золото", – цитує Верпаковскіса Sport Arena.

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