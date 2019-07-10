Зайц натякнув, що залишиться у Фенербахче

Півзахисник Фенербахче Міха Зайц, швидше за все, не перейде в Динамо.

Словенський півзахисник Міха Зайц повернувся у розташування Фенербахче для початку передсезонної підготовки, повідомляє dha.com.tr.

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Футболіст вже встиг заявити у розмовах з місцевою пресою, що сезон 2019/20 "канарки" проведуть значно краще і кожен гравець хоче себе проявити.

Таким чином, Зайц натякнув, що не збирається змінювати клубну прописку. У ЗМІ активно повідомлялось про інтерес з боку київського Динамо.

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