Экс-форвард Динамо Верпаковскис стал на защиту Хацкевича

Бывший бомбардир киевского Динамо Марис Верпаковскис прокомментировал работу Александра Хацкевича.

"Мне издалека кажется, что Хацкевич продолжает динамовские традиции. Он ставит молодых ребят со школы и академии. Тяжелое время, ведь нет денег на дорогих легионеров. Но все равно, он проделывает большой объем работы.

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С Шахтером тяжело бороться, ведь там более дорогие легионеры. Но он достойно справляется со своей работой. Я думаю, что в этом году Динамо должно еще лучше заявить о себе. Тренер остался, уже все знают его требования, и я думаю, что будет серьезная конкуренция за золото", – цитирует Верпаковскиса Sport Arena.

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