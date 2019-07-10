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Экс-форвард Динамо Верпаковскис стал на защиту Хацкевича

22:10 135 Читати українською
Экс-форвард Динамо Верпаковскис стал на защиту Хацкевича
Марис Верпаковскис / соцсети

Бывший бомбардир киевского Динамо Марис Верпаковскис прокомментировал работу Александра Хацкевича.

"Мне издалека кажется, что Хацкевич продолжает динамовские традиции. Он ставит молодых ребят со школы и академии. Тяжелое время, ведь нет денег на дорогих легионеров. Но все равно, он проделывает большой объем работы.

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С Шахтером тяжело бороться, ведь там более дорогие легионеры. Но он достойно справляется со своей работой. Я думаю, что в этом году Динамо должно еще лучше заявить о себе. Тренер остался, уже все знают его требования, и я думаю, что будет серьезная конкуренция за золото", – цитирует Верпаковскиса Sport Arena.

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Динамо Киев Динамо Киев Марис Верпаковскис Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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