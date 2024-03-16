Болонья проявляє серйозний інтерес до 24-річного білоруса, повідомляє Tribuna.

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Скаути "россоблу" відвідали кілька матчів Сталі Мелець, щоб оцінити Шкуріна. Ілля з 12 голами і 5 асистами – другий бомбардир польської Екстракляси. Президент Сталі Яцек Клімек заявив, що готовий відпустити форварда за 2,5 млн євро. Болонья претендує на вихід в ЛЧ, тому влітку без проблем зможе дозволити собі таку суму.

Нагадаємо, свого часу Шкурін виступав на правах оренди за Динамо, але після початку повномасштабного вторгнення Росії викуп навіть не розглядався. Окремої уваги варта громадянська позиція Іллі. Він відразу підтримав Україну і публічно критикує білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

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