Болонья проявляет серьезный интерес к 24-летнему белорусу, сообщает Tribuna.

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Скауты "россоблу" посетили несколько матчей Стали Мелец, чтобы оценить Шкурина. Илья с 12 голами и 5 ассистами – второй бомбардир польской Экстраклясы. Президент Стали Яцек Климек заявил, что готов отпустить форварда за 2,5 млн евро. Болонья претендует на выход в ЛЧ, поэтому летом без проблем сможет позволить себе такую сумму.

Напомним, в свое время Шкурин выступал на правах аренды за Динамо, но после начала полномасштабного вторжения России выкуп даже не рассматривался. Отдельного внимания стоит гражданская позиция Ильи. Он сразу поддержал Украину и публично критикует белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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