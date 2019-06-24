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Екс-форвард Динамо Клебер: Ігор Суркіс – найкращий президент клубу серед усіх, кого я знав

17:59 771 Читать на русском
Екс-форвард Динамо Клебер: Ігор Суркіс – найкращий президент клубу серед усіх, кого я знав
Ігор Суркіс / фото: ФК Динамо

Екс-нападник Динамо Клебер поділився думкою про президента клубу Ігоря Суркіса.

"Ігор Суркіс – чудовий президент. Справедливий і чесний чоловік. Він тепло ставився не тільки до мене, а й до всіх бразильців. Суркіс робив все можливе, щоб спростити і зробити приємнішим наше життя у Києві. Він хотів, аби ми якомога швидше адаптувалися.

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Ми ж банально не могли купити їжі в супермаркеті через незнання мови. Ми не розуміли кирилицю. Це зараз ніяких проблем – є соціальні мережі, розумні смартфони і так далі. Все це спрощує життя на чужині.

Я пограв у багатьох клубах і, поклавши руку на серце, можу заявити, що Ігор Суркіс – найкращий президент серед усіх, кого я знав", – розповів Клебер в інтерв'ю журналу Футбол.

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