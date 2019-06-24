Экс-форвард Динамо Клебер: Игорь Суркис – лучший президент клуба среди всех, кого я знал

Экс-нападающий Динамо Клебер поделился мнением о президенте клуба Игоря Суркиса.

"Игорь Суркис – замечательный президент. Справедливый и честный человек. Он тепло относился не только ко мне, но и ко всем бразильцам. Суркис делал все возможное, чтобы упростить и сделать более приятным наше жизни в Киеве. Он хотел, чтобы мы как можно быстрее адаптировались.

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Мы же банально не могли купить еды в супермаркете за незнания языка. Мы не понимали кириллицу. Это сейчас никаких проблем – есть социальные сети, умные смартфоны и так далее. Все это упрощает жизнь вдалеке от родного дома.

Я поиграл во многих клубах и, положа руку на сердце, могу заявить, что Игорь Суркис – лучший президент всех, кого я знал", – рассказал Клебер в интервью журналу Футбол.

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