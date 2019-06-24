Сідклей повернеться в розташування Динамо – гравця сватали в інший клуб

Гравці Динамо поступово виходять з відпустки та починають проходити традиційне медичне обстеження. Завтра, 25 червня, медогляд очікує на ще декількох футболістів "біло-синіх".

Нагадаємо, сьогодні 8 гравців Динамо вже пройшли медогляд та розпочали підготовку до нового сезону. Завтра, 25 червня, на медобстеження у клініку "Борис" завітають ще 8 виконавців, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Це Георгій Бущан, Денис Гармаш, Сергій Сидорчук, Йосіп Піваріч, Карлос Де Пена, Фран Соль, Ахмед Алібеков та Сідклей. Що стосується гравців, які були викликані до розташування своїх національних збірних, то вони пройдуть медобстеження 28-го червня, безпосередньо перед вильотом на навчально-тренувальний збір до Австрії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сідклей може повернутись у Бразилію – захисником цікавився Інтернасьйонал.

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