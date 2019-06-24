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Сідклей повернеться в розташування Динамо – гравця сватали в інший клуб

13:45 2443 Читать на русском
Сідклей повернеться в розташування Динамо – гравця сватали в інший клуб
Сідклей / ФК Динамо

Гравці Динамо поступово виходять з відпустки та починають проходити традиційне медичне обстеження. Завтра, 25 червня, медогляд очікує на ще декількох футболістів "біло-синіх".

Нагадаємо, сьогодні 8 гравців Динамо вже пройшли медогляд та розпочали підготовку до нового сезону. Завтра, 25 червня, на медобстеження у клініку "Борис" завітають ще 8 виконавців, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Динамо вийшло з відпустки – Миколенко та ще кілька гравців пройшли медогляд

Це Георгій Бущан, Денис Гармаш, Сергій Сидорчук, Йосіп Піваріч, Карлос Де Пена, Фран Соль, Ахмед Алібеков та Сідклей. Що стосується гравців, які були викликані до розташування своїх національних збірних, то вони пройдуть медобстеження 28-го червня, безпосередньо перед вильотом на навчально-тренувальний збір до Австрії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сідклей може повернутись у Бразилію – захисником цікавився Інтернасьйонал.

Динамо у новому сезоні – без Сидорчука, Гармаша, Супряги та ще 7 гравців

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