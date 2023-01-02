Нападник СК Дніпро-1 Артем Громов не поїде з командою на перші зимові збори, повідомляє FCDnipro.com.

СК Дніпро-1 хоче підсилитись гравцем Металіста, – ЗМІ

Його контракт з дніпрянами був розрахований до 30 червня 2023 року. За інформацією джерела, раніше вже була інформація, що 32-річний футболіст може залишити команду, а тепер вона стала ще більш очевидною. Артему вже встигли підшукати потенційну заміну – замість нього у Туреччину з СК Дніпро-1 вирушисть півзахисник Вереса Євгеній Пасіч.

Нагадаємо, Громов розпочав професіональну кар'єру у Ворсклі у 2007 році. Встиг пограти за Динамо, Зорю та російські Крилья Совєтов. Має в активі 2 матчі за збірну України. У команду Олександра Кучера перейшов влітку 2022-го і встиг зіграти у 14 матчах (1 гол і 2 асисти). У жовтні він зазнав травми і більше на поле не виходив.

Угода Пасіча з Вересом чинна до червня 2023 року. У поточному сезоні він провів за рівнян 13 матчів і відзначився 1 результативною передачею. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

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