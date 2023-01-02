Нападающий СК Днепр-1 Артем Громов не поедет с командой на первые зимние сборы, сообщает FCDnipro.com.

СК Днепр-1 хочет усилиться игроком Металлиста, – СМИ

Его контракт с днепрянами рассчитан до 30 июня 2023 года. По информации источника, ранее уже была информация, что 32-летний футболист может покинуть команду, а теперь она стала еще очевиднее. Артему уже успели подыскать потенциальную замену – вместо него в Турцию из СК Днепр-1 отправится полузащитник Вереса Евгений Пасич.

Напомним, Громов начал профессиональную карьеру в Ворскле в 2007 году. Успел поиграть за Динамо, Зарю и российские Крылья Советов. Имеет в активе 2 матча за сборную Украины. В команду Александра Кучера перешел летом 2022-го и успел сыграть в 14 матчах (1 гол и 2 ассиста). В октябре он получил травму и больше на поле не выходил.

Соглашение Пасича с Вересом действует до июня 2023 года. В текущем сезоне он провел за ровенчан 13 матчей и отметился 1 результативной передачей. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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