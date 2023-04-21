Зира спаслась в поединке 31-го тура чемпионата Азербайджана против Карабаха, а главным героем стал Владислав Кулач. Читайте отчет об игре и смотрите обзор поединка на "Футбол 24".

Чемпионат Азербайджана 2022/23, 31-й тур

Карабах – Зира – 2:2

Голы: Янкович, 54, Шейдаев, 59 – Кейта, 62, Кулач, 65

Зира Кулача встретилась с лидером первенства – Карабахом (отрыв от второго места составляет 10 очков). Первый тайм прошел без голов, однако старт второго тайма был за Карабахом. Арбитр назначил штрафной рядом с линией штрафной, а Янкович хитро пробил низом в дальний угол. Сразу после этого на поле появился Кулач.

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Через 5 минут Шейдаев удвоил преимущество: Андраде прострелил в центр штрафной, а нападающий со второй попытки пробил стену из защитников. Зира ответила на 62 минуте. Садихов отдал на левый фланг, Кулач прорвался и отдал в центр штрафной, где Кейта первым касанием принял мяч, а вторым попал в дальний угол. Очень быстро Кулач забил решающий гол. Садихов вывел экс-нападающего Динамо и Ворсклы один на один, а тот с рикошетом от вратаря отправил мяч в ворота.

Таким образом, Карабах остался первым с 78 очками, а Зира набрала 42 пункта, разместившись на пятой строчке.

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