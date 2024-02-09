Дієго Коста став гравцем бразильського гранда, прийшовши на заміну Суаресу
11:14 - Читать на русском
Натуралізований бразилець Дієго Коста продовжить кар'єру на батьківщині.
Греміо домовився про контракт з Дієго Костою, повідомляє офіційний сайт клубу. 35-річний форвард незабаром пройде медогляд і підпише угоду до кінця 2024-го.
Суарес офіційно став одноклубником Мессі і Кривцова
Останнім клубом Кости був Ботафого, з яким він завершив співпрацю, ставши вільним агентом. Дієго в Європі виступав за Челсі, Атлетіко та Вулверхемптон.
У Греміо бразилець замінить Луїса Суареса, який забив 17 голів і віддав 11 асистів у минулорічному розіграші Серії А.
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