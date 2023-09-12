Нападник Антоні Модест продовжить кар'єру в чемпіонаті Єгипту. Француз став гравцем Аль-Ахлі з Каїра.

Контракт із 35-річним центральним нападником розрахований на 1 сезон. Передбачена опція продовження угоди ще на рік, інформує офіційний сайт Аль-Ахлі.

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Модест перебрався в Аль-Ахлі Каїр на правах вільного агента. Останнім його клубом була Борусія Дортмунд, у складі якої форвард став віце-чемпіоном Німеччини 2022/23,але клуб вирішив не продовжувати з ним контракт.

У складі "джмелів" Антоні Модест зіграв 28 матчів, забив 2 голи. Раніше він виступав за Кельн, Хоффенхайм, Бордо, Сент-Етьєн, Ніццу, Бастію та Блекберн. Також має досвід гри в Китаї.

До слова, у сезоні 2022/23 Аль-Ахлі став чемпіоном Єгипту. Новий сезон у тамтешній першості ще не стартував.

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