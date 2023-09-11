Лондонці нещодавно розірвали контракт з 28-річним футболістом, що дозволило нападнику безкоштовно приєднатися до турецького Трабзонспора.

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Арсенал витратив на трансфер Ніколя Пепе 72 мільйони фунтів. "Каноніри" домовлялись з Ліллем про розбивку платежу і згідно з інформацією Mirror, лондонці все ще винні французькому клубу близько 10 млн за перехід вінгера, якого вже немає в команді.

Нагадаємо, що Арсенал купив Ніколя Пепе у 2019 році. Івуарійцю не вдалося продемонструвати свій найкращий рівень в АПЛ і минулому сезоні він відправився в оренду в Ніццу. Але й повернення у Францію не допомогло Пепе покращити форму.

За "канонірів" він відіграв у 112 матчах, забивши 27 голів та оформивши 21 асист.

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