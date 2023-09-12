Нападающий Антони Модест продолжит карьеру в чемпионате Египта. Француз стал игроком Аль-Ахли из Каира.

Контракт с 35-летним центральным нападающим рассчитан на 1 сезон. Предусмотрена опция продления соглашения еще на год, сообщает официальный сайт Аль-Ахли.

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Модест перебрался в Аль-Ахли Каир на правах свободного агента. Последним его клубом была Боруссия Дортмунд, в составе которой форвард стал вице-чемпионом Германии 2022/23, но клуб решил не продлевать с ним контракт.

В составе "шмелей" Антони Модест сыграл 28 матчей, забил 2 гола. Ранее он выступал за Кёльн, Хоффенхайм, Бордо, Сент-Этьен, Ниццу, Бастию и Блэкберн. Также имеет опыт игры в Китае.

К слову, в сезоне 2022/23 Аль-Ахли стал чемпионом Египта. Новый сезон в тамошнем первенстве еще не стартовал.

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