"Футбол 24" запускає серію програм про життя українського футболу протягом Незалежності – від початку 1991-го і до 2023 року. Дивіться дебютне відео на нашому YouTube-каналі.

В останньому розіграші чемпіонату СРСР Динамо фінішує п'ятим, а судді пограбують Шахтар. Цей сезон стане останнім для Сергія Реброва у складі "гірників" перед трансфером у київський клуб – за майбутнього тренера збірної України віддадуть аж 150 тисяч доларів.

А уродженець Кропивницького Сергій Канчельскіс несподівано опиниться в Манчестер Юнайтед, куди його запросить сам Алекс Фергюсон. Про це і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Динамо дарує 4 мільйони, Шахтарю вручають золоті медалі – дубль п'ятою, судді знову чудять, безвихідна ситуація лідерів