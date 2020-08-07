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Екс-динамівець Пантіч знайшов новий клуб – захисник не грав майже 3 роки

11:41 - Читать на русском
Екс-динамівець Пантіч знайшов новий клуб – захисник не грав майже 3 роки
Александар Пантіч / ФК Докса Катокопіас

Сербський оборонець підписав контракт з кіпрським клубом Докса Катокопіас, який посів останнє місце турнірної таблиці в сезоні 2019/20.

У новій команді Пантіч виступатиме під номером 2. Угода з колишнім захисником Динамо вже підписана, інформує офіційний сайт кіпрського клубу.

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Це перший клуб серба після відходу з Динамо. Востаннє Пантіч виходив на поле ще у грудні 2017 року в матчі чемпіонату України проти Олександрії. На початку 2019-го серб вирушив у оренду в Кадіс, але не провів за іспанську команду жодного поєдинку через важку травму.

У вересні минулого року захисник розірвав контракт з Динамо і відтоді перебував без клубу. У складі "біло-синіх" серб провів лише 15 матчів в УПЛ та віддав 1 асист.

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Теги
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