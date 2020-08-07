toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ

Экс-динамовец Пантич нашел новый клуб – защитник не играл почти 3 года

11:41 - Читати українською
Экс-динамовец Пантич нашел новый клуб – защитник не играл почти 3 года
Александар Пантич / ФК Докса Катокопиас

Сербский защитник подписал контракт с кипрским клубом Докса Катокопиас, который занял последнее место турнирной таблицы в сезоне 2019/20.

В новой команде Пантич будет выступать под номером 2. Соглашение с бывшим защитником Динамо уже подписано, сообщает официальный сайт кипрского клуба.

"Необычный случай": один из крупнейших провалов Реброва в Динамо может сыграть первый матч за 3 года

Это первый клуб серба после ухода из Динамо. В последний раз Пантич выходил на поле еще в декабре 2017 года в матче чемпионата Украины против Александрии. В начале 2019-го серб отправился в аренду в Кадис, но не провел за испанскую команду ни одного поединка из-за тяжелой травмы.

В сентябре прошлого года защитник разорвал контракт с Динамо и с тех пор находился без клуба. В составе "бело-синих" серб провел лишь 15 матчей в УПЛ и отдал 1 ассист.

Хто з вихованців Динамо отримає шанс у команді Луческу? Є шість найімовірніших кандидатів

blog_ava
Роналду радикально изменил прическу перед матчем ЛЧ против Лиона
06:00
2102
Теги
Мир Александар Александар Пантич Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Кипр Докса Катокопиас Докса Катокопиас
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
48
мин
Ингулец
17:30
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?