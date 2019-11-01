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Екс-динамівець Наумець продовжив контракт з Яніною

09:15 152 Читать на русском
Екс-динамівець Наумець продовжив контракт з Яніною
Владислав Наумець зі своїм агентом Олександром Панковим / Фото з відкритих джерел

Колишній хавбек Динамо Владислав Наумець продовжив угоду з грецьким клубом.

Вихованець Динамо Владислав Наумець пролонгував контракт з грецьким клубом Яніна. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив агент футболіста Олександр Панков.

"Влад Наумець продовжив контракт з ПАС Яніна на 2 роки. Після трьох суперпереконливих ігор багато клубів зацікавилися молодим даруванням з Житомира. Відповідно, новий контракт, нові умови і новий стимул. Рухаємося далі панове", – написав Панков у соціальній мережі.

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До слова, Наумець – вихованець луганської Зорі. У 2014 р. він, на запрошення Динамо, переїхав до Києва, а 6 серпня 2016 р. дебютував у складі "синьо-білих" у матчі юнацької першості (U-19) проти полтавської Ворскли. У вересні 2018 р., втративши надію пробитися до основного складу Динамо, Наумець перейшов до лав грецького клубу ПАС Яніна, з яким уклав трирічну угоду. 1 листопада він дебютував за новий клуб у Кубку Греції, а 14 січня 2019 р. вперше з'явився на полі в поєдинку грецької Суперліги проти АЕКа.

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Світ Динамо Динамо ПАС Яніна ПАС Яніна Владислав Наумець Владислав Наумець
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