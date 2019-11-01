Экс-динамовец Наумец продлил контракт с Яниной

Бывший хавбек Динамо Владислав Наумец продлил соглашение с греческим клубом.

Воспитанник Динамо Владислав Наумец продлил контракт с греческим клубом Янина. Об этом на своей странице в Instagram сообщил агент футболиста Александр Панков.

"Влад Наумец продлил контракт с ПАС Янина на 2 года. После трех суперубедительных игр много клубов заинтересовались молодым дарованием из Житомира. Соответственно, новый контракт, новые условия и новый стимул. Двигаемся дальше господа", – написал Панков в социальной сети.

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К слову, Наумец – воспитанник луганской Зари. В 2014 г. он, по приглашению Динамо, переехал в Киев, а 6 августа 2016 года дебютировал в составе "сине-белых" в матче юношеского первенства (U-19) против полтавской Ворсклы. В сентябре 2018 года, отчаявшись пробиться в основной состав Динамо, Наумец перешел в ряды греческого клуба ПАС Янина, с которым заключил трехлетнее соглашение. 1 ноября он дебютировал за новый клуб в Кубке Греции, а 14 января 2019 г. впервые появился на поле в поединке греческой Суперлиги против АЕКа.

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