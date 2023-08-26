Зіра обіграла Сабах в матчі 4-го туру чемпіонату Азербайджану, а головним героєм став Владислав Кулач. Відео гола та звіт про зустріч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Азербайджану 2023/24, 4-й тур

Зіра – Сабах – 1:0

Гол: Кулач, 2

Вилучення: Сейдієв, 70, (Сабах)

Не встиг матч розпочатись, як Зіра вже повела в рахунку. Довге переведення на лівий фланг, звідки Ахмедзаде пасом знайшов Кулача у штрафному. Владислав прийняв м'яч, а вже другим дотиком поцілив у дальню дев'ятку.

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Як виявилось, цей гол став єдиним у зустрічі. Зіра втримала переможний рахунок, останні 20 хвилин граючи в більшості через вилучення Сейдієва.

Таким чином, Зіра набрала 12 очок за 4 тури та очолює турнірну таблицю. Сабах з 4 пунктами посідає 5 сходинку. До слова, цей гол став першим для Кулача у новому сезоні – українець зіграв вже у 4 поєдинках.

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