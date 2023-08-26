Зира обыграла Сабах в матче 4-го тура чемпионата Азербайджана, а главным героем стал Владислав Кулач. Видео гола и отчет о встрече читайте на "Футбол 24"

Чемпионат Азербайджана 2023/24, 4-й тур

Зира – Сабах – 1:0

Гол: Кулач, 2

Удаление: Сейдиев, 70, (Сабах)

Не успел матч начаться, как Зира уже повела в счете. Длинный перевод на левый фланг, откуда Ахмедзаде пасом нашел Кулача в штрафной. Владислав принял мяч, а уже вторым касанием попал в дальнюю девятку.

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Как оказалось, этот гол стал единственным во встрече. Зира удержала победный счет, последние 20 минут играя в большинстве из-за удаления Сейдиева.

Таким образом, Зира набрала 12 очков за 4 тура и возглавляет турнирную таблицу. Сабах с 4 пунктами занимает 5 строчку. К слову, этот гол стал первым для Кулача в новом сезоне – украинец сыграл уже в 4 поединках.

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