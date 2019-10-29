Екс-динамівець Буено голом допоміг Сан-Паулу здобути перемогу

Колишні хавбеки Динамо Вітор Буено та Че Че продовжують регулярно виходити в основі бразильського Сан-Паулу і приносять своїй команді чималу користь.

Чемпіонат Бразилії, 28 тур

Сан-Паулу – Атлетіко Мінейро – 2:0

Голи: Ігор Гомес, 51, Вітор Буено, 57

Сан-Паулу здобув другу перемогу поспіль і продовжує триматися на четвертій позиції, яка дає право участі в Копа Лібертадорес. Перший тайм не подарував глядачам забитих м'ячів, однак вже за 15 хвилин другої половини господарі зняли всі питання щодо переможця.

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Рахунок відкрив молодий хавбек Ігор Гомес, а вже через шість хвилин екс-динамівець Вітор Буено подвоїв перевагу "триколірних". Півзахисник вдало обробив передачу партнера з центра поля і другим дотиком потужно пробив низом. Це вже третій гол Буено в 19 матчах за Сан-Паулу.

Інший екс-динамівець Че Че також вийшов у основі і провів повний матч за Сан-Паулу. У наступному турі команда Фернанду Дініша поїде в гості до Палмейраса, за який грає колишній форвард Шахтаря Луїс Адріано.

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Гол Буено: