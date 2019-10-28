Самбрано звинуватив Динамо в упередженому ставленні до легіонерів – гравець поставив у приклад Шахтар

Захисник Динамо Карлос Самбрано шукає причини відсутності ігрової практики в київському клубі.

"Якщо в команді відбуваються заміни, то йде іноземець, а не українець. У Динамо в мене є товариш по команді з Хорватії, який грав у фіналі чемпіонату світу (Йосіп Піваріч – прим.), так ось він теж сидить в дублі. Тренерський штаб першої команди може спокійно випускати нас в складі, але вони цього не роблять.

Самбрано відхилив пропозиції двох закордонних клубів

Шахтар використовує всіх своїх південноамериканців, і вони виграють все, діючи на полі з великою радістю. Але в Динамо інші принципи роботи. У клубі погана організація, про це потрібно говорити прямо", – цитує Самбрано depor.com.

Нагадаємо, Карлос перебрався в Динамо в січні 2018 року, але з тих пір не зіграв жодного офіційного поєдинку за першу команду киян.

Динамо – Карпати: Шабанов підносить дари, воротар Шахтаря компенсує втрату очок, суддівський скандал і трохи містики