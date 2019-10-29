Экс-динамовец Буэно голом помог Сан-Паулу одержать победу

Бывшие хавбеки Динамо Витор Буэно и Че Че продолжают регулярно выходить в основе бразильского Сан-Паулу и приносят своей команде немалую пользу.

Чемпионат Бразилии, 28 тур

Сан-Паулу – Атлетико Минейро – 2:0

Голы: Игор Гомес, 51, Витор Буэно, 57

Сан-Паулу одержал вторую победу подряд и продолжает держаться на четвертой позиции, которая дает право участия в Копа Либертадорес. Первый тайм не подарил зрителям забитых мячей, однако уже через 15 минут второй половины хозяева сняли все вопросы о победителе.

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Счет открыл молодой хавбек Игор Гомес, а уже через шесть минут экс-динамовец Витор Буэно удвоил преимущество "трехцветных". Полузащитник удачно обработал передачу партнера с центра поля и вторым касанием мощно пробил низом. Это уже третий гол Буэно в 19 матчах за Сан-Паулу.

Другой экс-динамовец Че Че также вышел в основе и провел полный матч за Сан-Паулу. В следующем туре команда Фернанду Диниша поедет в гости к Палмейрасу, за который играет бывший форвард Шахтера Луис Адриано.

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Гол Буэно: