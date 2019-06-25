Екс-асистент Реброва Вісенте Гомес повернувся у київське Динамо

Колишній асистент Сергія Реброва Вісенте Гомес знову працюватиме у київському Динамо.

Колишній асистент Сергія Реброва Вісенте Гомес знову буде працювати з "біло-синіми", повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Ймовірно, він увійде в тренерський штаб Олександра Хацкевича, і замінить Едуардо Докампо, який пішов до Рубіна.

Вісенте Гомес раніше працював з Ребровим в Динамо та Аль-Ахлі. Також він входив у тренерський штаб Спартака разом із Раулем Ріанчо.

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