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Екс-асистент Реброва Вісенте Гомес повернувся у київське Динамо

18:19 655 Читать на русском
Екс-асистент Реброва Вісенте Гомес повернувся у київське Динамо
Вісенте Гомес / фото: ФК Динамо Київ

Колишній асистент Сергія Реброва Вісенте Гомес знову працюватиме у київському Динамо.

Колишній асистент Сергія Реброва Вісенте Гомес знову буде працювати з "біло-синіми", повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Ймовірно, він увійде в тренерський штаб Олександра Хацкевича, і замінить Едуардо Докампо, який пішов до Рубіна.

Вісенте Гомес раніше працював з Ребровим в Динамо та Аль-Ахлі. Також він входив у тренерський штаб Спартака разом із Раулем Ріанчо.

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Теги
Динамо Динамо Сергій Ребров Сергій Ребров Вісенте Гомес Трансфери Динамо Київ
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